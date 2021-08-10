Большое превью сезона АПЛ 2021/22. Гость – Герман Ткаченко

«Чемпионат» публикует подкаст, посвящённый стартующему сезону АПЛ 2021/22. Кирилл Хаит и Гриша Телингатер обсуждают главные трансферы АПЛ: Грилиш в «Манчестер Сити», Лукаку в «Челси», Варан и Санчо в «Манчестер Юнайтед». Делаем прогнозы на сезон и обсуждаем главные темы с нашим гостем – Германом Ткаченко.

Кирилл «держит руку на пульсе» в своем телеграме:

Гриша у себя в телеграме обещает опубликовать конкурс (прогноз итоговой таблицы АПЛ):





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Таймкоды:

0:00 – Новый слоган АПЛ

1:52 – Топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ в это лето

39:54 – Герман Ткаченко появляется в студии

47:55 – Почему «Арсенал» не united

1:11:04 – «Мой друг Сэм Эллардайс»

1:26:38 – Зинченко в АПЛ. А почему трансферы россиян сорвались?

1:37:38 – Абрамович vs. Англии

1:54:53 – Кирилл и Гриша делают прогноз на сезон

2:08:29 – Как изменится наш подкаст