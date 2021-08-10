Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Большое превью сезона АПЛ 2021/22. Гость – Герман Ткаченко

Большое превью сезона АПЛ 2021/22. Гость – Герман Ткаченко
,
Комментарии

«Чемпионат» публикует подкаст, посвящённый стартующему сезону АПЛ 2021/22. Кирилл Хаит и Гриша Телингатер обсуждают главные трансферы АПЛ: Грилиш в «Манчестер Сити», Лукаку в «Челси», Варан и Санчо в «Манчестер Юнайтед». Делаем прогнозы на сезон и обсуждаем главные темы с нашим гостем – Германом Ткаченко.

Кирилл «держит руку на пульсе» в своем телеграме:

Гриша у себя в телеграме обещает опубликовать конкурс (прогноз итоговой таблицы АПЛ):



Слушайте там, где удобно:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «СберЗвук»
• в приложениях Android
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster

Таймкоды:
0:00 – Новый слоган АПЛ
1:52 – Топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ в это лето
39:54Герман Ткаченко появляется в студии
47:55 – Почему «Арсенал» не united
1:11:04 – «Мой друг Сэм Эллардайс»
1:26:38 – Зинченко в АПЛ. А почему трансферы россиян сорвались?
1:37:38 – Абрамович vs. Англии
1:54:53 – Кирилл и Гриша делают прогноз на сезон
2:08:29 – Как изменится наш подкаст

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021