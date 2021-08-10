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Стало известно, кто будет капитаном «Барселоны» после ухода Месси

Стало известно, кто будет капитаном «Барселоны» после ухода Месси
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«Барселона» назвала игроков, которые могут выводить команду на поле с капитанской повязкой. В своём «твиттере» каталонский клуб опубликовал фото, на котором Серхио Бускетс, Жерар Пике, Серхи Роберто и Жорди Альба держат капитанскую повязку.

Как сообщает Marca, первым капитаном «Барселоны» будет Серхио Бускетс. Вице-капитаном назначен Жерар Пике. Ранее капитаном «Барселоны» был Лионель Месси, который покинул клуб по истечении срока контрактного соглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси согласовал контракт с французским «Пари Сен-Жермен».

Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».

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