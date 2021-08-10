Мусаев: уверен, что Березуцкий преодолеет трудности в ЦСКА

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о старте ЦСКА в новом сезоне чемпионата России под руководством Алексея Березуцкого.
«Верю ли я в Березуцкого? Я верю во всех своих коллег по цеху. ЦСКА после победы над «Реалом» многие пели дифирамбы, говорили, что за ними будущее. Это давление, наверное, сказалось. У ЦСКА сыгранный состав, есть какие-то точечные усиления, которым надо ещё найти место в схеме. Но сейчас только начало чемпионата, рано еще подводить какие-то итоги. Алексей работал в штабе Леонида Слуцкого, имеет за плечами богатый опыт в качестве футболиста. Мы с ним сейчас учимся вместе, он очень умный специалист. Уверен, что Березуцкий преодолеет трудности и дальше пойдет улучшение результата. Почему? Потому что Алексей знает, чего хочет», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».
После трёх туров нового сезона РПЛ ЦСКА набрал 3 очка. Команда обыграла «Уфу» (1:0) и проиграла «Локомотиву» (1:2) и «Динамо» (1:2).
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