«Милан» предлагает за полузащитника «Бордо» Адли € 10 млн

«Милан» сделал предложение «Бордо» в € 10 млн по французскому полузащитнику Ясину Адли. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, в игроке заинтересован лично технический директор «Милана» Паоло Мальдини, который видит в Адли большой потенциал.

21-летний Адли является воспитанником молодёжной академии «Пари Сен-Жермен». В «Бордо» хавбек перешёл зимой 2019 года за € 5,5 млн. В минувшем чемпионате Франции Адли провёл 35 матчей, забил два мяча и сделал пять результативных передач. Контракт Ясина с «Бордо» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 9 млн.

В прошедшем чемпионате Италии «Милан» с 79 очками занял второе место, пропустив вперёд лишь чемпиона – миланский «Интер».