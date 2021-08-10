Флоренци решил перейти в «Милан», на игрока претендовала «Севилья»

Защитник «Ромы» и сборной Италии Алессандро Флоренци предпочёл перейти в «Милан», а не в «Севилью». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, претендовавшая на игрока «Севилья» решила сосредоточиться на трансфере аргентинского защитника Гонсало Монтиеля из «Ривер Плейт». Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи готов предложить за аргентинца € 10 млн.

Ранее стало известно, что «Рома» не намерена отдавать Флоренци в аренду с правом выкупа. «Милан» решил подписать Флоренци после трудностей, возникших во время переговоров с «Манчестер Юнайтед» о выкупе Диогу Далота.

Сообщалось, что 30-летний футболист не входит в планы главного тренера римского клуба Жозе Моуринью и может покинуть команду этим летом.