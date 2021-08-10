Захаряном интересуются «Челси» и «Лейпциг», Месси приземлился на Ибице. Главное к утру

Российским футболистом «Динамо» Арсеном Захаряном интересуются «Челси» и «Лейпциг», а аргентинец Лионель Месси приземлился на Ибице, там же Неймар подписал контракт с «ПСЖ» – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Арсен Захарян интересен «Челси» и «Лейпцигу».
2. Месси приземлился на Ибице. Там Неймар подписал контракт с «ПСЖ».
3. «Барселона» сделала новое предложение Лионелю Месси.
4. Агент Хвичи: Кварацхелия сменит команду с вероятностью 85-90%.
5. «Сочи» обыграл «Урал» благодаря голам Попова и Нобоа.
6. Линой Ашрам рассказала о взаимоотношениях с Диной Авериной после финала многоборья.
7. Лука Дончич подписал супермаксимальный контракт сразу по прибытии с Олимпиады в Токио.
8. Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Цинциннати.
9. Белорусская ассоциация гимнастики — в адрес России: псевдовеликие вы наши, снимите корону.
10. Лукаку вылетает в Лондон, чтобы завершить переход в «Челси».
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