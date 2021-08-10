Захаряном интересуются «Челси» и «Лейпциг», Месси приземлился на Ибице. Главное к утру

Российским футболистом «Динамо» Арсеном Захаряном интересуются «Челси» и «Лейпциг», а аргентинец Лионель Месси приземлился на Ибице, там же Неймар подписал контракт с «ПСЖ» – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Арсен Захарян интересен «Челси» и «Лейпцигу».

2. Месси приземлился на Ибице. Там Неймар подписал контракт с «ПСЖ».

3. «Барселона» сделала новое предложение Лионелю Месси.

4. Агент Хвичи: Кварацхелия сменит команду с вероятностью 85-90%.

5. «Сочи» обыграл «Урал» благодаря голам Попова и Нобоа.

6. Линой Ашрам рассказала о взаимоотношениях с Диной Авериной после финала многоборья.

7. Лука Дончич подписал супермаксимальный контракт сразу по прибытии с Олимпиады в Токио.

8. Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Цинциннати.

9. Белорусская ассоциация гимнастики — в адрес России: псевдовеликие вы наши, снимите корону.

10. Лукаку вылетает в Лондон, чтобы завершить переход в «Челси».