«Я тоже играл за этот клуб в 39 лет». Маттеус предложил «Баварии» вернуть Рибери

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поддержал идею возвращения в команду её бывшего полузащитника Франка Рибери, который в настоящее время находится в статусе свободного агента.



«Если «Бавария» не сможет найти вингера, которого она хочет и может подписать, я бы совершенно точно рассмотрел вариант с однолетним контрактом для Рибери. Я тоже играл за этот клуб в 39 лет. Не нужно объяснять, что в таком возрасте невозможно играть два матча в неделю. Но Франк по-прежнему в форме, отлично бы повлиял на раздевалку. Каждый, кто сыграл 29 матчей в Италии, способен показать себя в Бундеслиге. К тому же болельщики были бы ради видеть Рибери в команде», — написал Маттеус в своей колонке для Sky Germany.



Рибери защищал цвета «Баварии» с 2007 по 2019 год. Последние два года 38-летний француз провёл в «Фиорентине», откуда ушёл этим летом в связи с истечением контракта.

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