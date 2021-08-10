«Барселона» не сможет в знак уважения изъять номер Месси из обращения

Футбольному клубу «Барселона» придётся определить игрока, который в новом сезоне будет носить футболку с игровым номером 10. Ранее предполагалось, что каталонский клуб в знак уважения исключит этот номер из обращения. Под ним Месси выступал за команду.

Каталонцы не смогут это сделать из-за правил Примеры. Лига обязывает команды присваивать своему списку из 25 игроков номера от 1 до 25, сообщает The Sun.

Также нападающий до сих пор не определился с игровым номером в составе «Пари-Сен-Жермен».

Отмечается, что Неймар предложил Месси свой 10-й номер, однако Лионель отказался.



Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний аргентинец согласовал контракт с французским клубом.



Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».