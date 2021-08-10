Клопп — о травме Робертсона: нам повезло. Всё могло бы быть гораздо хуже

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму защитника Эндрю Робертсона, полученную в товарищеском матче с «Атлетиком» (1:1).
Напомним, шотландец в концовке первого тайма неудачно подвернул голеностоп и испытал сильную боль. Поле он покинул при помощи врачей. Впоследствии Эндрю сообщил, что избежал серьёзной травмы. У него выявили повреждение связок.
«Думаю, нам повезло. Всё могло бы быть гораздо хуже. Робертсон выбыл на не очень длинный срок. Не могу точно сказать, вернётся ли он к международной паузе в сентябре или после неё, но, как я уже сказал, нам повезло», — приводит слова Клоппа журналист Доминик Кинг в своём «твиттере».
«Ливерпуль» на старте сезона английской Премьер-лиги сыграет с «Норвич Сити», «Бёрнли» и «Челси».
- 10 августа 2021
-
11:59
-
11:45
-
11:39
-
11:24
-
11:22
-
11:15
-
10:50
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:02
-
09:54
-
09:43
-
09:31
-
09:26
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:43
-
07:33
-
06:45
-
06:24
-
06:02
-
05:18
-
04:42
-
04:29
-
02:09
-
01:43
-
00:58
-
00:35
-
00:22
-
00:15
- 9 августа 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:50