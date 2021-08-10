Клопп — о травме Робертсона: нам повезло. Всё могло бы быть гораздо хуже

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму защитника Эндрю Робертсона, полученную в товарищеском матче с «Атлетиком» (1:1).



Напомним, шотландец в концовке первого тайма неудачно подвернул голеностоп и испытал сильную боль. Поле он покинул при помощи врачей. Впоследствии Эндрю сообщил, что избежал серьёзной травмы. У него выявили повреждение связок.



«Думаю, нам повезло. Всё могло бы быть гораздо хуже. Робертсон выбыл на не очень длинный срок. Не могу точно сказать, вернётся ли он к международной паузе в сентябре или после неё, но, как я уже сказал, нам повезло», — приводит слова Клоппа журналист Доминик Кинг в своём «твиттере».



«Ливерпуль» на старте сезона английской Премьер-лиги сыграет с «Норвич Сити», «Бёрнли» и «Челси».

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