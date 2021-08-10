Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» вернул вратаря Рудакова из «Ротора» спустя месяц аренды

«Ростов» вернул вратаря Рудакова из «Ротора» спустя месяц аренды
Комментарии

Вратарь «Ростова» Максим Рудаков, арендованный в начале нынешнего сезона «Ротором», вернулся в Ростов-на-Дону. Такая информация появилась на официальном сайте футбольного клуба «Ростов».

«Максим Рудаков и „Ротор“ расторгли соглашение, игрок возвращается в расположение „Ростова“. Вратарь нашего клуба начал сезон в волгоградском клубе на правах аренды», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.

«Ротор» арендовал 25-летнего голкипера, однако игрок не провёл ни одного матча за волгоградскую команду.

Рудаков выступает за «Ростов» с февраля 2020 года, за это время он принял участие в одном матче команды — в игре 30-го тура Тинькофф РПЛ сезона-2020/2021 против «Краснодара».

Новость по теме
Арсен Захарян интересен «Челси» и «Лейпцигу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021