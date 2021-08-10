«Ростов» вернул вратаря Рудакова из «Ротора» спустя месяц аренды
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Вратарь «Ростова» Максим Рудаков, арендованный в начале нынешнего сезона «Ротором», вернулся в Ростов-на-Дону. Такая информация появилась на официальном сайте футбольного клуба «Ростов».
«Максим Рудаков и „Ротор“ расторгли соглашение, игрок возвращается в расположение „Ростова“. Вратарь нашего клуба начал сезон в волгоградском клубе на правах аренды», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.
«Ротор» арендовал 25-летнего голкипера, однако игрок не провёл ни одного матча за волгоградскую команду.
Рудаков выступает за «Ростов» с февраля 2020 года, за это время он принял участие в одном матче команды — в игре 30-го тура Тинькофф РПЛ сезона-2020/2021 против «Краснодара».
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