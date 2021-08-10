«Шахтёр» — «Генк»: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов начнётся в 20:30

Сегодня, 10 августа, состоится матч «Шахтёр» — «Генк». Ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдёт на НСК «Олимпийский» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном. Помогать ему будут ассистенты Хишам Закрани и Орельен Бертомье. Резервный рефери — Жереми Пиньяр.
В первом матче, который состоялся в Бельгии 3 августа, «Шахтёр» переиграл «Генк» со счётом 2:1.
И для «Шахтёра», и для «Генка» эта стадия стала первой в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка.
- 10 августа 2021
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