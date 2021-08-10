«Бенфика» — «Спартак»: онлайн-трансляция игры квалификации Лиги чемпионов начнётся в 22:00
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Сегодня, 10 августа, состоится матч «Бенфика» — «Спартак». Ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужит английская бригада судей во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Четвёртый рефери — Дэвид Кут.
В первом матче, который состоялся в Москве 4 августа, «Бенфика» победила «Спартак» со счётом 2:0.
И для «Спартака», и для «Бенфики» эта стадия стала первой в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка.
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