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«Манчестер Сити» подписал новый контракт с Джоном Стоунзом

«Манчестер Сити» подписал новый контракт с Джоном Стоунзом
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«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Джоном Стоунзом.

Новое соглашение «горожан» с 27-летним футболистом сборной Англии рассчитано на пять сезонов — до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что в продлении контракта со Стоунзом заинтересован лично главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Предыдущий контракт Джона был рассчитан до лета 2022 года.

Стоунс перешёл в «Манчестер Сити» из «Эвертона» в 2016 году. Сумма трансфера составила € 55,6 млн. В прошлом сезоне Джон принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил четыре гола и получил одну красную карточку. «Горожане» по итогу завоевали чемпионский титул.

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Видео гола Стоунса в ворота «Фулхэма»:

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