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У Антона Заболотного диагностирована травма задней поверхности бедра

У Антона Заболотного диагностирована травма задней поверхности бедра
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Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА опубликовала сообщение, касающееся травмы Антона Заболотного.

«Нападающий армейцев, получивший повреждение в первом тайме гостевого матча с „Динамо“, прошёл обследование. У Заболотного диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Точные сроки возвращения Антона в общую группу определятся после оценки эффективности стартовой терапии через несколько дней», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный получил повреждение в матче 3-го тура РПЛ со столичным «Динамо».

На 40-й минуте форвард армейцев «дёрнул» заднюю поверхность бедра левой ноги. После консультации с медицинским штабом Заболотный был заменён.

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