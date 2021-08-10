У Антона Заболотного диагностирована травма задней поверхности бедра
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Пресс-служба футбольного клуба ЦСКА опубликовала сообщение, касающееся травмы Антона Заболотного.
«Нападающий армейцев, получивший повреждение в первом тайме гостевого матча с „Динамо“, прошёл обследование. У Заболотного диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Точные сроки возвращения Антона в общую группу определятся после оценки эффективности стартовой терапии через несколько дней», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.
Напомним, нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный получил повреждение в матче 3-го тура РПЛ со столичным «Динамо».
На 40-й минуте форвард армейцев «дёрнул» заднюю поверхность бедра левой ноги. После консультации с медицинским штабом Заболотный был заменён.
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