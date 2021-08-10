Полузащитник «Милана» Хёуге перешёл в «Айнтрахт»

Полузащитник «Милана» Йенс Хёуге продолжит карьеру в «Айнтрахте». Об этом сообщает пресс-служба россонери.
21-летний норвежский футболист присоединился к команде из Франкфурта на правах аренды с обязательством последующего выкупа в случае выполнения определённых условий, связанных с выступлением игрока.
«Клуб благодарит Йенса за профессионализм, который он показывал всё это время, и желает ему всего наилучшего в личном и профессиональном будущем», — говорится в сообщении итальянского клуба.
Хауге перешёл в «Милан» в прошлом году из норвежской команды «Будё-Глимт». В прошлом сезоне хавбек принял участие в 18 матчах итальянской Серии А и забил два гола. Россонери по итогу розыгрыша заняли второе место в турнирной таблице и впервые за несколько лет пробились в Лигу чемпионов.
- 10 августа 2021
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