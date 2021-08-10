Березовский: если «Динамо» распрощается с Захаряном за € 12 млн, это будет потерей

Экс-игрок московского «Динамо» Роман Березовский прокомментировал слухи об интересе «Челси» к игроку бело-голубых Арсену Захаряну.
«Человек в таком юном возрасте просто отлично зарекомендовал себя за эти полгода. Для него переход был бы, конечно, шагом вперед. Если Захарян согласится на такой переход и быстро там окрепнет, это будет означать, что у него хороший внутренний стержень.
Знаете, в этих клубах работают серьёзные функционеры. Поэтому, думаю, что цена адекватная. Если «Динамо» придётся распрощаться с Захаряном за эти деньги, то это будет для них потерей. Вполне вероятно, этот игрок дороже стоит. Я не могу сказать, что знаю рыночные цены. Но человеку 18 лет, поэтому при грамотном подходе, хорошем тренировочном процессе должно всё быть нормально. То, что в его возрасте присутствует такой образ игрового мышления, это очень серьёзный талант. Понятно, что он чуть-чуть должен добрать мышечной массы. Но в будущем, если у футболиста будет такой же уровень мотивации, эти клубы, которые готовы сейчас отдать 12 миллионов, могут выручить за него большие деньги", — цитирует Березовского «Матч ТВ».
Напомним, в контракте полузащитника с «Динамо» прописана сумма выкупа в размере € 12 млн. Со следующего сезона цена возрастёт до € 15 млн.
- 10 августа 2021
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