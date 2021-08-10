Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев покинет команду

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев в ближайшее время покинет свой пост. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.



Накануне, 9 августа, екатеринбургская команда проиграла «Сочи» в заключительном матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Матвеев с перерывами работает в «Урале» на протяжении всей тренерской карьеры. Пост наставника основной команды занял в прошлом году. Под его руководством команда финишировала 12-й в чемпионате России сезона-2020/2021.



«Урал» в настоящее время занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе лишь одно очко. Ниже располагаются только «Крылья Советов», проигравшие во всех трёх матчах.