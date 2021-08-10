Лионель Месси полностью согласовал контракт с «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Лионель Месси однозначно продолжит карьеру в «ПСЖ». Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«Лионель Месси присоединяется к ПСЖ… Поехали! Заключён двухлетний контракт с возможностью продления до июня 2024 года. Заработная плата составляет около € 35 млн за сезон, включая бонусы.



Месси определённо принял предложение «Пари-Сен-Жермен» о контракте и прибудет в Париж в ближайшие часы», — написал инсайдер в своём «твиттере».

Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».