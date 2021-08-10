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Игорь Шалимов — основной претендент на пост главного тренера «Урала»

Игорь Шалимов — основной претендент на пост главного тренера «Урала»
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Основным претендентом на пост главного тренера «Урала» является Игорь Шалимов. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Ранее «Чемпионат» сообщил о предстоящем уходе из «Урала» нынешнего наставника Юрия Матвеева.

Накануне, 9 августа, екатеринбургская команда проиграла «Сочи» в заключительном матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. «Урал» в настоящее время занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе лишь одно очко. Ниже располагаются только «Крылья Советов», проигравшие во всех трёх матчах.

Последним местом работы Шалимова был «Ахмат», который он тренировал с 2019 по 2020 год. До этого специалист возглавлял «Химки», «Краснодар» и другие команды.

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