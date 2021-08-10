Неманья Матич: «МЮ» нужно наконец-то выиграть трофей

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о целях команды на сезон.
«Думаю, мы сделали шаг вперёд по сравнению с прошедшим годом. Мы, к сожалению, всё же не выиграли Лигу Европы, зато наша команда стала лучше. В этом сезоне мы должны бороться за каждый трофей, наконец-то его выиграть. Нам нужен трофей. Надеемся, что после этого психологически станет проще. Команде нужно почувствовать эту победную энергию, войти во вкус. Все видят, что мы становимся лучше, играем всё лучше и лучше, особенно сейчас, с нашим нынешнем составом. На каждую позицию у нас есть по два-три высококлассных игрока. Все должны быть настроены позитивно, нашей целью в этом сезоне должен быть трофей», — цитирует Матича официальный сайт «красных дьяволов».
Последним трофеем манкунианцев на данный момент является победа в Лиге Европы в 2017 году.
- 10 августа 2021
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