Полуфинал Кубка России «Зенит» — «Чертаново» среди женских команд пройдёт со зрителями. Об этом сообщается на официальном сайте женского футбольного клуба «Зенит».
«Полуфинал Кубка России среди женских команд пройдёт в Петербурге на стадионе «Смена» 14 августа. Сине-бело-голубые встретятся с «Чертаново», стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Матч пройдёт при поддержке трибун. Входные билеты — бесплатные, их можно получить 14 августа с 17:00 в кассе стадиона. Благодарим всех болельщиков за неоценимую поддержку и надеемся увидеть вас на трибунах стадиона «Смена» в ближайшую субботу!» — говорится в официальном сообщении.
Напомним, женский футбольный клуб «Зенит» в четвертьфинале обыграл команду «Звезда-2005», а в 1/8 финала разгромил «Химки-УОР» со счётом 6:0.
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