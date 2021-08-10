Полуфинал Кубка России «Зенит» — «Чертаново» среди женских команд пройдёт со зрителями. Об этом сообщается на официальном сайте женского футбольного клуба «Зенит».

«Полуфинал Кубка России среди женских команд пройдёт в Петербурге на стадионе «Смена» 14 августа. Сине-бело-голубые встретятся с «Чертаново», стартовый свисток прозвучит в 18:00.



Матч пройдёт при поддержке трибун. Входные билеты — бесплатные, их можно получить 14 августа с 17:00 в кассе стадиона. Благодарим всех болельщиков за неоценимую поддержку и надеемся увидеть вас на трибунах стадиона «Смена» в ближайшую субботу!» — говорится в официальном сообщении.

Напомним, женский футбольный клуб «Зенит» в четвертьфинале обыграл команду «Звезда-2005», а в 1/8 финала разгромил «Химки-УОР» со счётом 6:0.