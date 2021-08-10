В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе «Челси» и «Лейпцига» к Арсену Захаряну

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию, что в услугах 18-летнего полузащитника Арсена Захаряна заинтересованы «Челси» и «РБ Лейпциг».
«Повышенное внимание к Арсену Захаряну не удивляет. Мы все видим, как он прибавляет, как сосредоточен исключительно на футболе и на «Динамо». Интерес европейских клубов к Захаряну есть, но мы не рассматриваем сейчас никаких предложений. Контракт с футболистом у нашего клуба долгосрочный, игроку доверяет главный тренер, Арсен на сегодняшний день — один из ведущих игроков основы. Мы рассчитываем, что он продолжит и дальше прогрессировать в «Динамо».
И это отличный пример для тысяч мальчишек по всей стране. Особенно тех, кто занимается в нашей академии и её филиалах. Ребята на примере Арсена видят, как в нашей структуре работает отбор от детских и юношеских команд до сборной и понимают, что всё возможно и для них при правильном отношении к делу. Филиалов академии, кстати, у нас совсем скоро станет ещё больше, приток детей растёт. Глобальный проект динамовского детско-юношеского футбола активно развивается, и отдача от него есть уже сейчас. Наши тренеры и специалисты делают всё для развития талантливых ребят в высококлассных футболистов», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 10 августа 2021
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