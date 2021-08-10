Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе «Челси» и «Лейпцига» к Арсену Захаряну

В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе «Челси» и «Лейпцига» к Арсену Захаряну
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию, что в услугах 18-летнего полузащитника Арсена Захаряна заинтересованы «Челси» и «РБ Лейпциг».

«Повышенное внимание к Арсену Захаряну не удивляет. Мы все видим, как он прибавляет, как сосредоточен исключительно на футболе и на «Динамо». Интерес европейских клубов к Захаряну есть, но мы не рассматриваем сейчас никаких предложений. Контракт с футболистом у нашего клуба долгосрочный, игроку доверяет главный тренер, Арсен на сегодняшний день — один из ведущих игроков основы. Мы рассчитываем, что он продолжит и дальше прогрессировать в «Динамо».

И это отличный пример для тысяч мальчишек по всей стране. Особенно тех, кто занимается в нашей академии и её филиалах. Ребята на примере Арсена видят, как в нашей структуре работает отбор от детских и юношеских команд до сборной и понимают, что всё возможно и для них при правильном отношении к делу. Филиалов академии, кстати, у нас совсем скоро станет ещё больше, приток детей растёт. Глобальный проект динамовского детско-юношеского футбола активно развивается, и отдача от него есть уже сейчас. Наши тренеры и специалисты делают всё для развития талантливых ребят в высококлассных футболистов», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Захаряну рано в Европу. Год в России сделает его куда лучше Захаряну рано в Европу. Год в России сделает его куда лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021