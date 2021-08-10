«Нет ничего невозможного». Денис Бояринцев — о шансах «Спартака» в матче с «Бенфикой»

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящей игры «Спартака» и «Бенфики».

«Безусловно, преимущество «Бенфики» после первого матча очевидно. «Спартаку» будет очень сложно отыграть два мяча, но нет ничего невозможного. Можно выстроить игру на быстрых ответных атаках, сыграть в низком или среднем блоке, хорошо и плотно обороняться, перехватывать мячи. Если удастся забить первыми, то всё может перевернуться, тем более, сейчас отменили правило выездного гола.



Всегда есть шансы, но должна быть какая-то тренерская мысль. Ни в коем случае нельзя отказываться от дальнейшей борьбы. «Спартаку» будет важно продолжить выступление в еврокубках. Нельзя допускать мысли, что сегодня можно сыграть спустя рукава, не поставить задачу проходить дальше. «Спартак» в любом случае будет стараться добиться положительного результата, но для этого всё-таки нужны какие-то перестроения. Нельзя играть в открытый футбол как в первом матче.



Спасти «Спартак» от провального столетия может только результат. Да, хорошо провели сборы, очень радужно, было сказано много лестных слов, но слишком много выдано авансов — отсюда и такое разочарование по началу чемпионата. Всё поправимо: надо перестраиваться, искать другие варианты усиления игры. Только результат может развернуть ситуацию, других вариантов нет. Наверное, команде сейчас психологически тяжеловато, но кроме результата «Спартак» ничего не спасёт. Если сегодня будет положительный исход матча, который в итоге не даст путёвку выхода в Лигу чемпионов, то это в любом случае будет очень полезно для команды в психологическом плане», — сказал Денис Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.