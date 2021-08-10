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Отец Месси: кто несёт ответственность за уход Лео? Спросите в «Барселоне»

Отец Месси: кто несёт ответственность за уход Лео? Спросите в «Барселоне»
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Хорхе Месси, отец нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, ответил на вопросы об уходе сына из «Барселоны», сообщает журналистка Мария Гарридо в своём «твиттере».

Журналистка: Кто несёт ответственность за уход Лео?
Хорхе Месси: Спросите об этом в «Барселоне».

Журналистка: Ваш сын огорчён?
Хорхе Месси: А вы его не видели?

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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