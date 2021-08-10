Юрий Матвеев прокомментировал уход с поста главного тренера «Урала»

Бывший главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал свой уход из екатеринбургской команды.



«Вся моя тренерская карьера связана с футбольным клубом «Урал». За эти годы было очень много ярких и приятных мгновений. Здесь меня окружали настоящие профессионалы и надёжные люди. Благодарю руководство, игроков, тренеров, администраторов, докторов, массажистов, переводчиков за совместную работу и поддержку! Особенно хочу отметить болельщиков «Урала». Всегда ощущалась их вера в команду, что очень помогало в работе. Команде желаю успехов! Буду переживать за родной «Урал», — цитирует Матвеева пресс-служба клуба.



Матвеев с перерывами работал в «Урале» на протяжении всей тренерской карьеры. Пост наставника основной команды занял в прошлом году. Под его руководством команда финишировала 12-й в чемпионате России сезона-2020/2021.



«Урал» в настоящее время занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе лишь одно очко. Ниже располагаются только «Крылья Советов», проигравшие во всех трёх матчах.

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