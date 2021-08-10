«Барселона» убрала изображение Месси с фасада «Камп Ноу»
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Футбольный клуб «Барселона» убрал изображение аргентинского нападающего Лионеля Месси с фасада домашнего стадиона «Камп Ноу». Соответствующие фото были опубликованы в «твиттере» Siaran Bola Live.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Месси прилетит в Париж в ближайшие часы. По данным журналиста, Месси и «ПСЖ» договорились о контракте на два сезона с зарплатой € 35 млн в год. В соглашении будет прописана опция о продлении до 2024-го.
Также портал La Porteria утверждал, что сине-гранатовые возобновили переговоры с 34-летним аргентинцем и сделали ему новое предложение. С футболистом якобы общался генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер.
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