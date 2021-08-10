«Реал Мадрид» объявил о подаче исков против Ла Лиги

Руководство футбольного клуба «Реал Мадрид» объявило о том, что будет судиться с Ла Лигой и фондом CVC.

«Члены совета директоров футбольного клуба «Реал Мадрид» единогласно приняли решение подать не только гражданские, но и уголовные иски к президенту Ла Лиги, господину Хавьеру Тебасу. Также «Реал Мадрид» подаст иск против господина Хавьера де Хайме, руководящего фондом CVC, и против самого фонда CVC Capital Partners.



Также функционеры клуба принял решение, что клуб предпримет все необходимые юридические действия, которые потребуются для аннулирования договоров, которые Ассамблея Ла Лиги может принять 12 августа 2021 года в отношении соглашения между Ла Лигой и фондом CVC Capital Partners», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.