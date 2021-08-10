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Источник: клубы РПЛ проголосовали за перенос 6-го тура

Источник: клубы РПЛ проголосовали за перенос 6-го тура
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Клубы Российской Премьер-Лиги поддержали идею перенести 6-й тур чемпионата с 28 и 29 августа на другие даты, сообщает «Рейтинг букмекеров».

По информации источника, голосование было проведено заочно. Большинство клубов высказались за перенос. В течение недели клубы будут с помощью голосования определять новую дату тура. Предложенный им вариант — 24-26 августа. При этом матчи могут перенести на более поздний срок, если «Спартак», «Сочи» и «Рубин» пройдут своих соперников в квалификации еврокубков.

Ранее Российский футбольный союз обратился в РПЛ с просьбой перенести 6-й тур ради сборной России, которой предстоит провести матч с Хорватией в квалификации чемпионата мира — 2022 1 сентября. За эту идею также выступал новый главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

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