Юрий Матвеев останется в системе «Урала» после ухода с поста главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что Юрий Матвеев останется в системе клуба после ухода с поста главного тренера команды.



«Мы всегда расстаёмся с людьми на взаимном уважении. Да мы и не расстались с Юрием Матвеевым, потому что он работает в нашем клубе с самого начала, он и играл у нас. Сейчас он возьмёт паузу, передохнёт, и мы найдём ему применение. Матвеев останется в клубе», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Матвеев с перерывами работает в «Урале» на протяжении всей тренерской карьеры. Пост наставника основной команды занял в прошлом году. Под его руководством команда финишировала 12-й в чемпионате России сезона-2020/2021.



«Урал» в настоящее время занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе лишь одно очко. Ниже располагаются только «Крылья Советов», проигравшие во всех трёх матчах.

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