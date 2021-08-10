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Юрий Матвеев останется в системе «Урала» после ухода с поста главного тренера

Юрий Матвеев останется в системе «Урала» после ухода с поста главного тренера
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Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что Юрий Матвеев останется в системе клуба после ухода с поста главного тренера команды.

«Мы всегда расстаёмся с людьми на взаимном уважении. Да мы и не расстались с Юрием Матвеевым, потому что он работает в нашем клубе с самого начала, он и играл у нас. Сейчас он возьмёт паузу, передохнёт, и мы найдём ему применение. Матвеев останется в клубе», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матвеев с перерывами работает в «Урале» на протяжении всей тренерской карьеры. Пост наставника основной команды занял в прошлом году. Под его руководством команда финишировала 12-й в чемпионате России сезона-2020/2021.

«Урал» в настоящее время занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе лишь одно очко. Ниже располагаются только «Крылья Советов», проигравшие во всех трёх матчах.

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