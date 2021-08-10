Юрий Матвеев останется в системе «Урала» после ухода с поста главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что Юрий Матвеев останется в системе клуба после ухода с поста главного тренера команды.
«Мы всегда расстаёмся с людьми на взаимном уважении. Да мы и не расстались с Юрием Матвеевым, потому что он работает в нашем клубе с самого начала, он и играл у нас. Сейчас он возьмёт паузу, передохнёт, и мы найдём ему применение. Матвеев останется в клубе», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Матвеев с перерывами работает в «Урале» на протяжении всей тренерской карьеры. Пост наставника основной команды занял в прошлом году. Под его руководством команда финишировала 12-й в чемпионате России сезона-2020/2021.
«Урал» в настоящее время занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе лишь одно очко. Ниже располагаются только «Крылья Советов», проигравшие во всех трёх матчах.
- 10 августа 2021
-
16:38
-
16:31
-
16:29
-
16:10
-
16:02
-
15:59
-
15:35
-
15:34
-
15:30
-
15:21
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:46
-
14:42
-
14:39
-
14:33
-
14:27
-
14:22
-
14:13
-
14:06
-
13:50
-
13:39
-
13:18
-
13:08
-
12:54
-
12:48
-
12:36
-
12:34
-
12:22
-
12:21
-
11:59
-
11:45
-
11:39
-
11:24