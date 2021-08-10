Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог перейти в «Атлетико Мадрид». Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Movistar Игнасио Мигелес.

«Теперь, когда Месси завершил подписание контракта с «ПСЖ», я скажу вам, что одним из клубов, которые интересовались Месси, был «Атлетико Мадрид». Диего Симеоне лично позвонил Месси. Лео и его семья серьёзно думали над этим вариантом. Однако этого не произошло», — написал журналист в социальной сети.

«Месси определённо принял предложение «Пари Сен-Жермен» о контракте и прибудет в Париж в ближайшие часы», — написал ранее инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».



Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».

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