Ал. Мостовой — о «Спартаке»: «Бенфика» показала, где наш футбол. Можно надеяться на чудо

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче красно-белых в «Бенфикой» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.



«В Португалии все уверены, что «Бенфика» уже прошла. Можно надеяться на чудо, но по первой игре было понятно, что у соперника огромное преимущество в классе и уровне игры. Могли поставить несколько пенальти, но тут судья помог нашей команде. «Бенфика» будет помнить о счёте и играть с позиции силы. «Спартак» должен выходить как на последний бой. Нужно обязательно забивать первым. Махнуть рукой на Лигу чемпионов нельзя, а иначе зачем мы весь прошлый сезон в неё пробивались? К тому же, если «Спартак» вылетит из Лиги чемпионов, то попадёт в Лигу Европы. У нас такой чемпионат, что постоянно отдыхаешь, а не играешь в футбол.



Нельзя сказать, что всё идет к провальному столетию. В первых трёх матчах в РПЛ «Спартак» никому не должен был проиграть. Ему просто не везёт. Моментов-то у команды много. «Бенфика» просто показала место, где сейчас находится наш футбол. «Спартаку» сейчас нужно просто начать выигрывать, и всё наладится. Три матча выиграют и опять будут в тройке.



Насчёт отмены выездного гола: это неправильное решение. С таким графиком и деньгами в нынешнем футболе если слабая команда приезжает домой к гранду и играет вничью 3:3, то теперь это никак не вознаграждается. Вкус выездных матчей и голов исчез, смотреть матчи будет скучнее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.



Матч «Бенфика» — «Спартак» пройдёт сегодня, 10 августа, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой встрече, состоявшейся в Москве неделю назад, победила португальская команда — 2:0.