Агент Миладиновича — о травме: совсем не понял поведение представителей «народной команды»

Агент защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича Антон Синьков рассказал о состоянии сербского футболиста.

«Ну что, граждане… С Ваней всё хорошо. Даже лучше, чем ожидалось после первых предварительных осмотров и КТ. Русский серб — это гремучая смесь. Парень уже планирует в следующем туре выйти на поле. Здоровья вагон.



Хотел бы поблагодарить руководителей обоих клубов, с которыми Иван связан в данный момент: «Сочи», «Нижний Новгород». Всё максимально оперативно, с пониманием и теплотой.



Во всей этой истории совсем не понял поведение представителей «народной команды» и Понсе в частности. Обозначиться, поинтересоваться состоянием здоровья коллеги по цеху, извиниться в конце концов! Футбольный боженька всё видит. Видимо, даже это надо решать через Зарему.



Ещё раз — всем проявившим себя спасибо за всё. А Вано вернётся только сильнее», — написал Антон Синьков в «Инстаграме».