Агент Миладиновича — о травме: совсем не понял поведение представителей «народной команды»

Агент защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича Антон Синьков рассказал о состоянии сербского футболиста.
«Ну что, граждане… С Ваней всё хорошо. Даже лучше, чем ожидалось после первых предварительных осмотров и КТ. Русский серб — это гремучая смесь. Парень уже планирует в следующем туре выйти на поле. Здоровья вагон.
Хотел бы поблагодарить руководителей обоих клубов, с которыми Иван связан в данный момент: «Сочи», «Нижний Новгород». Всё максимально оперативно, с пониманием и теплотой.
Во всей этой истории совсем не понял поведение представителей «народной команды» и Понсе в частности. Обозначиться, поинтересоваться состоянием здоровья коллеги по цеху, извиниться в конце концов! Футбольный боженька всё видит. Видимо, даже это надо решать через Зарему.
Ещё раз — всем проявившим себя спасибо за всё. А Вано вернётся только сильнее», — написал Антон Синьков в «Инстаграме».
- 10 августа 2021
-
16:38
-
16:31
-
16:29
-
16:10
-
16:02
-
15:59
-
15:35
-
15:34
-
15:30
-
15:21
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:46
-
14:42
-
14:39
-
14:33
-
14:27
-
14:22
-
14:13
-
14:06
-
13:50
-
13:39
-
13:18
-
13:08
-
12:54
-
12:48
-
12:36
-
12:34
-
12:22
-
12:21
-
11:59
-
11:45
-
11:39
-
11:24