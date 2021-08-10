«Снова вместе». Неймар анонсировал переход Месси в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар анонсировал переход во французский клуб своего бывшего партнёра по «Барселоне», форварда Лионеля Месси.
Бразилец снял на камеру и опубликовал в «Инстаграме» нарезку своих совместных действий на поле с аргентинцем и добавил подпись «снова вместе», а также эмодзи огня и сердца.
Фото: «Инстаграм» Неймара
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
- 10 августа 2021
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