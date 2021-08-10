В АПЛ за дискриминацию будут пожизненно запрещать посещать все матчи чемпионата

Руководство английской Премьер-лиги (АПЛ) объявило о внедрении новых мер по борьбе с дискриминацией и расизмом в лиге.
«Премьер-лига сегодня объявляет о новых усиленных антидискриминационных мерах, которые будут приняты в сезоне-2021/2022. Клубы Премьер-лиги согласились применять новые наказания, включая запрет на посещение матчей для любого лица, признанного дискриминационным по отношению к любому сотруднику клуба, игроку, официальному лицу матча, стюарду матча или болельщику, присутствующему на матче Премьер-лиги. Санкции включают в себя постоянные запреты на посещение не только матчей Лиги на стадионе клуба, который они поддерживают, но и всех матчей Премьер-лиги. После любых обвинений в дискриминационном поведении клубы будут работать вместе с полицией над выявлением виновных», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте АПЛ.
«Мы призываем болельщиков объединиться с нами и со всеми клубами, чтобы помочь бороться с дискриминацией, бросая вызов и сообщая о злоупотреблениях везде, где они их видят», — заявил исполнительный директор лиги Ричард Мастерс.
- 10 августа 2021
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