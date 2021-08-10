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«ПСЖ» объявил о переходе Лионеля Месси

«ПСЖ» объявил о переходе Лионеля Месси
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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал футболистом «Пари Сен-Жермен». Французский клуб опубликовал в своём «твиттере» видеоролик в честь новичка.

Ранее сообщалось, что Месси подпишет с «ПСЖ» двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Его зарплата составит примерно € 35 млн в год с учётом бонусов.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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