Лионель Месси поприветствовал болельщиков в Париже. Видео

Сегодня, 10 августа, бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен».
Аргентинский футболист прилетел в Париж и заключил соглашение с французским клубом. Рядом с аэропортом собралось множество болельщиков, и Месси подошёл к окну, чтобы поприветствовать фанатов.
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
- 10 августа 2021
-
18:08
-
18:04
-
17:52
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:27
-
17:15
-
17:14
-
17:10
-
16:44
-
16:38
-
16:31
-
16:29
-
16:10
-
16:02
-
15:59
-
15:35
-
15:34
-
15:30
-
15:21
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:46
-
14:42
-
14:39
-
14:33
-
14:27
-
14:22
-
14:13
-
14:06
-
13:50
-
13:39
-
13:18