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«Интер» объявил об уходе Раджи Найнгголана

«Интер» объявил об уходе Раджи Найнгголана
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«Интер» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Раджой Найнгголаном. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что в услугах Найнгголана заинтересован «Бешикташ». Сам бельгийский футболист хотел вернуться в «Кальяри».

Найнгголан выступал за «Интер» с 2018 года. В сезоне-2020/2021 хавбек играл за «Кальяри» на правах аренды. На его счету один гол в 22 матчах. В завершившемся чемпионате Италии «Кальяри» с 37 очками занял 16-е место. Напомним, в позапрошлом сезоне бельгийский футболист уже выступал за «Кальяри» на правах аренды, кроме того, Найнгголан играл за клуб из Сардинии с 2010 по 2014 год.

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