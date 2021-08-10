«Интер» объявил об уходе Раджи Найнгголана
Поделиться
«Интер» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Раджой Найнгголаном. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Ранее сообщалось, что в услугах Найнгголана заинтересован «Бешикташ». Сам бельгийский футболист хотел вернуться в «Кальяри».
Найнгголан выступал за «Интер» с 2018 года. В сезоне-2020/2021 хавбек играл за «Кальяри» на правах аренды. На его счету один гол в 22 матчах. В завершившемся чемпионате Италии «Кальяри» с 37 очками занял 16-е место. Напомним, в позапрошлом сезоне бельгийский футболист уже выступал за «Кальяри» на правах аренды, кроме того, Найнгголан играл за клуб из Сардинии с 2010 по 2014 год.
Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть
Новость по темеАгент Мартинеса: Лаутаро остаётся в «Интере»
Комментарии
- 10 августа 2021
-
18:08
-
18:04
-
17:52
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:27
-
17:15
-
17:14
-
17:10
-
16:44
-
16:38
-
16:31
-
16:29
-
16:10
-
16:02
-
15:59
-
15:35
-
15:34
-
15:30
-
15:21
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:46
-
14:42
-
14:39
-
14:33
-
14:27
-
14:22
-
14:13
-
14:06
-
13:50
-
13:39
-
13:18
Партнерский контент