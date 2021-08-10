Экс-хавбек «Шахтёра» Тейшейра стал игроком «Бешикташа»

Турецкий «Бешикташ» объявил о трансфере бразильского полузащитника Алекса Тейшейры.

Контракт с 31-летним футболистом подписан на один сезон.

Сообщалось, что «Бешикташ» предлагал Тейшейре контракт до 2023 года с зарплатой в € 2 млн в год с возможностью продления ещё на один сезон, а также бонус в € 1,5 млн при подписании контракта.



В 2021 году Тейшейра завершил выступление за китайский «Цзянсу Сунин», за который играл с 2016 года. Ранее футболист выступал за донецкий «Шахтёр» и бразильский «Васко да Гама».



В декабре 2020 года сообщалось, что Тейшейра был готов играть за сборную Китая при условии, что клуб предложит ему новый контракт на € 80 млн. Отметим, по условиям соглашения зарплата бразильца составляла около € 450 тыс. в неделю, что делало его одним из самых высокооплачиваемых игроков китайской Суперлиги.