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Линекер: возможно, у «ПСЖ» будет трио лучших игроков планеты, если Мбаппе останется

Линекер: возможно, у «ПСЖ» будет трио лучших игроков планеты, если Мбаппе останется
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Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о переходе форварда Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Сердце разрывается, когда видишь уход Месси из «Барселоны». Но это не конец карьеры для него. Учитывая, что Криштиану Роналду находится на закате своей профессиональной деятельности, мы можем увидеть Месси в линии атаки, составленной, возможно, из трёх лучших игроков планеты… если Мбаппе останется в клубе», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».

Сегодня, 10 августа, Месси стал игроком «ПСЖ». Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Его зарплата составит примерно € 35 млн в год с учётом бонусов.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

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