«ПСЖ» опубликовал видео с шестью «Золотыми мячами» на фоне Эйфелевой башни

«Пари Сен-Жермен» в «Твиттере» опубликовал видео, на котором шесть наград «Золотой мяч» лежат на фоне Эйфелевой башни в Париже.
Ранее французский клуб опубликовал видеоролик с намёком на подписание Лионеля Месси. Сообщалось, что Месси подпишет с «ПСЖ» двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Его зарплата составит примерно € 35 млн в год с учётом бонусов.
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач. Аргентинец является обладателем шести «Золотых мячей» от France Football.
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