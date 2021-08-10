Мостовой: если «ПСЖ» с Месси не выиграет ЛЧ, их надо будет разогнать, а футбол закрыть

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переходе нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Всё шло к переходу Месси в Париж. Но нельзя сказать, что он выбрал деньги. Лео пошёл на понижение, чтобы остаться в «Барселоне», но не сложилось. Жалко, что он ушёл. Я в это никогда не верил, да и до сих пор не верю. Не могу представить «Барсу» без Месси.



Понятно, что основная задача — выиграть Лигу чемпионов. Если «ПСЖ» не выиграет её с этим составом, то их надо будет разогнать всех, а футбол в Париже закрывать. У них просто сборная мира», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 10 августа, Месси стал игроком «ПСЖ». Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Его зарплата составит примерно € 35 млн в год с учётом бонусов.