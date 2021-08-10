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«Ланс» поборется с «Селтиком» за форварда «Спартака» Понсе

«Ланс» поборется с «Селтиком» за форварда «Спартака» Понсе
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Французский «Ланс» хочет приобрести аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе, сообщает Score.fr.

Российский клуб готов избавиться от нескольких игроков. Будущее Понсе в клубе зависит от выступления «Спартака» в Лиге чемпионов. Если москвичи не попадут в групповой этап турнира, им придётся продать аргентинца. «Лансу» составит конкуренцию шотландский «Селтик», который также интересуется форвардом.

В сезоне-2020/2021 24-летний футболист провёл за «Спартак» 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн.

Аргентинец выступает за «Спартак» с 2019 года. Ранее он играл за «АЕК», «Лилль», «Гранаду» и «Ньюэллс Олд Бойз».

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