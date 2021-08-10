Экс-тренер «Шахтёра» Каштру возглавил катарский клуб
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Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру заключил контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение 59-летнего португальского специалиста с командой рассчитано на один сезон.
Ранее пост главного тренера клуба «Аль-Духаиль» занимал французский специалист Сабри Лямуши.
Напомним, Луиш Каштру объявил об уходе из донецкого «Шахтёра» по окончании прошлого сезона украинской Премьер-лиги. Под руководством португальского специалиста команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, пропустив перед собой киевское «Динамо». Ранее специалист работал в таких португальских клубах, как «Порту», «Риу Аве», «Витория Гимарайнш» и других командах.
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