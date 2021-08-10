Кадыров: надеюсь, что у нас в России будут свои «Месси», а может, даже игроки получше него

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал переход Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ».
«Друзья, вы знаете, как я люблю красивый футбол. Я уже как-то рассказывал, что в своё время единственным футболистом, чья игра производила на меня неизгладимое впечатление, был Роналдиньо. Превосходный футболист. Его не зря называли волшебником за фирменную игру на поле. Роналдиньо покорял стадионы и миллионы телезрителей своими финтами, обводками, филигранной техникой. Таким он и остался в памяти — истинным кудесником мяча. И что мне ещё в нём нравилось — он не был испорчен большой славой.
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После его ухода моё внимание привлёк Месси, ради красивой игры которого я стал болеть за «Барселону». Как и Роналдиньо, это опытный, но в то же время скромный футболист, который вывел клуб в лидеры, стал его визитной карточкой и долгие годы радовал болельщиков потрясающими сценариями забитых голов. Своей красивой, завораживающей игрой Месси пленил огромную армию любителей футбола. С его приходом в испанский клуб относиться равнодушно к этой команде было уже невозможно.
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Теперь же, с его уходом из «Барселоны», многие болельщики испытали настоящий шок. Клуб уже не станет прежним, да и немалая часть болельщиков может переметнуться вслед за гениальным Месси. В футбольном мире перевёрнута очередная страница истории. Но уже можно смело сказать, что голы, которые Лионель отправил в ворота соперников, являются вершиной красоты футбола. За такие моменты мы и любим этот вид спорта.
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Я искренне надеюсь, что у нас в России будут свои «Месси», а возможно, даже футболисты получше него. Время покажет. Но сегодня нет никого лучше Лионеля Месси — автора и художника гениальной игры и блестящих нестандартных действий на поле!» — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
- 10 августа 2021
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