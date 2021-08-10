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Облак: Месси предопределяет развитие футбола. Без него Примера была бы совершенно другой

Облак: Месси предопределяет развитие футбола. Без него Примера была бы совершенно другой
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Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал переход нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«На протяжении всей моей карьеры Месси предопределяет развитие футбола. Если бы не он, Примера была бы совершенно другой. Для начала у меня было бы на несколько сухих матчей больше. Он вдохновляет всех совершенствоваться. Теперь он отправляется за новой мечтой», — написал Облак на своей странице в «Твиттере».

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Сегодня, 10 августа, Месси стал игроком «ПСЖ». Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Его зарплата составит примерно € 35 млн в год с учётом бонусов.

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