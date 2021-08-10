Облак: Месси предопределяет развитие футбола. Без него Примера была бы совершенно другой
Поделиться
Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал переход нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».
«На протяжении всей моей карьеры Месси предопределяет развитие футбола. Если бы не он, Примера была бы совершенно другой. Для начала у меня было бы на несколько сухих матчей больше. Он вдохновляет всех совершенствоваться. Теперь он отправляется за новой мечтой», — написал Облак на своей странице в «Твиттере».
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Сегодня, 10 августа, Месси стал игроком «ПСЖ». Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Его зарплата составит примерно € 35 млн в год с учётом бонусов.
Комментарии
- 10 августа 2021
-
19:41
-
19:30
-
19:12
-
19:00
-
18:51
-
18:50
-
18:35
-
18:33
-
18:20
-
18:19
-
18:08
-
18:04
-
17:52
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:27
-
17:15
-
17:14
-
17:10
-
16:44
-
16:38
-
16:31
-
16:29
-
16:10
-
16:02
-
15:59
-
15:35
-
15:34
-
15:30
-
15:21
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:46
Партнерский контент