У Себальоса диагностирован разрыв связок голеностопа

У полузащитника «Реала» и сборной Испании Даниеля Себальоса диагностирован разрыв связок голеностопа, сообщается на официальном сайте «Реала». О сроках восстановления игрока не говорится.



Напомним, хавбек получил тяжёлую травму в матче олимпийского футбольного турнира с национальной командой Египта (0:0). В конце первого тайма форвард египтян Тахер Мохамед наступил Себальосу на левый голеностоп. Нога испанца выгнулась в обратную сторону, что привело к серьёзному повреждению. Врачи оказали футболисту помощь, после чего он смог покинуть поле. Вместо полузащитника на поле появился Хон Монкайола.



Себальос выступает за «Реал» с 2017 года. Его контракт с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в € 27 млн.

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