Лионель Месси успешно прошёл медосмотр для «ПСЖ»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси успешно прошёл медицинский осмотр для «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, в ближайшее время аргентинский футболист прибудет в отель, чтобы урегулировать все технические моменты, касающиеся перехода в «ПСЖ». Напомним, завтра, 11 августа, Месси проведёт пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня.

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