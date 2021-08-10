Карпин в Петербурге встретился с Дзюбой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой, сообщает Eurostavka.

Специалист общался с футболистом около двух часов. Встреча произошла в петербургском ресторане L’Terrasa. Карпин также поговорил с другими игроками «Зенита» из обоймы национальной команды: Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым. С Дзюбой Карпин общался после всех, разговор с ним оказался самым долгим.

Карпин уже встречался с футболистами ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».

Фото: Eurostavka

Валерий Карпин после встречи с тремя игроками «Спартака» ранее ответил на вопрос о возможности разговора с Артёмом Дзюбой. «Посмотрим, может быть, а может, нет», — сказал он. В прошлом у Дзюбы и Карпина были конфликты.