«Химки» заключили контракт с форвардом «Фенербахче»

«Химки» на официальном сайте объявили о переходе нападающего «Фенербахче» Кемаля Адеми. 25-летний швейцарский футболист прошёл медицинский осмотр и подписал контракт с подмосковным клубом. За красно-чёрных Адеми будет выступать под 9-м номером.

«Добро пожаловать, Кемаль! Желаем успехов на поле», — говорится в сообщении пресс-службы «Химок», написанном на немецком языке.

Кемаль Адеми — воспитанник швейцарского «Санкт-Галлена», в составе которого начал карьеру в профессиональном футболе. Позже форвард перешёл в «Хоффенхайм», а летом 2018 года стал игроком швейцарского клуба «Ксамакс». Позже Адеми играл за «Базель», в составе которого дебютировал в Лиге Европы УЕФА. Последним клубом форварда был турецкий «Фенербахче».