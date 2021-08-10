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Карагандинский «Шахтёр» Адиева выбил украинский «Колос» из Лиги конференций

Карагандинский «Шахтёр» Адиева выбил украинский «Колос» из Лиги конференций
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В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2021/2022 казахстанский «Шахтёр» встречался с украинским «Колосом». Игра прошла на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане и завершилась победой карагандинцев (0:0, 3:1 — по пенальти).

В основное время встречи команды не смогли открыть счёт. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась команда из Казахстана.

Первая встреча «Колоса» и «Шахтёра», прошедшая на стадионе «Колос» в Ковалёвке, завершилась ничьей со счётом 0:0. Таким образом, карагандинский «Шахтёр» вышел в следующую стадию Лиги конференций УЕФА. Казахстанский клуб в раунде плей-офф квалификации турнира сыграет с победителем пары «Спартак» Трнава — «Маккаби» Тель-Авив.

Напомним, «Шахтёр» из Караганды возглавляет российский специалист Магомед Адиев.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
10 августа 2021, вторник. 17:00 МСК
Шахтёр Крг
Караганда, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 1
Колос
Ковалёвка, Украина
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