Карагандинский «Шахтёр» Адиева выбил украинский «Колос» из Лиги конференций

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2021/2022 казахстанский «Шахтёр» встречался с украинским «Колосом». Игра прошла на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане и завершилась победой карагандинцев (0:0, 3:1 — по пенальти).



В основное время встречи команды не смогли открыть счёт. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась команда из Казахстана.



Первая встреча «Колоса» и «Шахтёра», прошедшая на стадионе «Колос» в Ковалёвке, завершилась ничьей со счётом 0:0. Таким образом, карагандинский «Шахтёр» вышел в следующую стадию Лиги конференций УЕФА. Казахстанский клуб в раунде плей-офф квалификации турнира сыграет с победителем пары «Спартак» Трнава — «Маккаби» Тель-Авив.

Напомним, «Шахтёр» из Караганды возглавляет российский специалист Магомед Адиев.